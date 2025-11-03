İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    MDB Təhlükəsizlik Şurasının katibləri təhlükəsizliyə təhdidləri müzakirə edəcəklər

    Region
    • 03 noyabr, 2025
    • 21:36
    MDB Təhlükəsizlik Şurasının katibləri təhlükəsizliyə təhdidləri müzakirə edəcəklər

    Müstəqil Dövlətlər Birliyinə (MDB) üzv dövlətlərin təhlükəsizlik şuraları katiblərinin noyabrın 5-də keçiriləcək görüşündə birlik məkanında təhlükəsizliyə çağırışlar və təhdidlər müzakirə olunacaq.

    Bu barədə "Report" Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    Tədbirə Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoyqu rəhbərlik edəcək. İclasın gündəliyinə Birlik çərçivəsində humanitar və təhsil sahəsində əməkdaşlığın inkişafı məsələləri də daxildir.

    Bundan əlavə, işgüzar proqram, kinoforum, film nümayişləri, sərgilər, mühazirələr, maarifləndirici tədbirlər, ustad dərsləri, qala-konsert və digər tədbirləri əhatə edən Rusiya və MDB xalqlarının birinci beynəlxalq festivalının nəticələrinin xülasəsi planlaşdırılır.

    MDB Təhlükəsizlik Moskva
    Секретари Совбезов стран СНГ обсудят вызовы и угрозы безопасности в регионе

    Son xəbərlər

    22:48

    BMT TŞ-yə sədirlik Syerra-Leoneyə keçib

    Digər ölkələr
    22:31

    NBC: ABŞ-də demokratlar Pelosinin siyasətdən getməsinə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    22:22

    İraqın Baş naziri xarici qoşunların gələn il ölkədən çıxarılmasını gözləyir

    Digər ölkələr
    22:16

    Ermənistan prezidenti BMT sammitində iştirak etmək üçün Qətərə səfər edib

    Region
    22:12

    Kaxaber Sxadadze: "Qəbələ" klubu öz oyununun nəticəsini görəcək"

    Futbol
    22:04

    Sumqayıtda gənc cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    22:02

    Ukrayna Kupyansk şəhərindən Rusiya ordusunu çıxarmağa hazırlaşır

    Digər ölkələr
    21:57

    ABŞ-da Halloində terror törətmək istəyən İŞİD tərəfdarları saxlanılıb

    Digər ölkələr
    21:45

    Ukrayna lideri: Sülh nizamlanmasına dair variantlar ABŞ-nin iştirakı ilə müzakirə edilməlidir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti