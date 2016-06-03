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    Секретарь Совета безопасности РФ посетит Ереван

    ​Заседание пройдет с участием Генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит Ереван 7-8 июня.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

    Н.Патрушев примет участие в очередном заседании Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    "Планируется обсуждение мер по развитию системы коллективной безопасности государств-членов ОДКБ в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму, а также других вопросов, касающихся обеспечения региональной безопасности на пространстве ОДКБ", — говорится в сообщении.

    Заседание пройдет с участием Генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи.

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