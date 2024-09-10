Секретарь Совбеза Ирана посетит Россию для участия в форуме по безопасности

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян посетит Санкт-Петербург 10-12 сентября для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС+, курирующих вопросы безопасности.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян посетит Санкт-Петербург 10-12 сентября для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС+, курирующих вопросы безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IRNA.

По его информации, Ахмадиян во вторник направился в Санкт-Петербург по приглашению российской стороны. Во время своего пребывания в России глава иранского Совбеза также встретится с представителями силовых структур других стран, отмечает агентство. Особое внимание на встрече с российской стороной будет уделено ситуации в Ближневосточном регионе и двустороннему сотрудничеству в экономической и политической сферах, а также в сфере безопасности.