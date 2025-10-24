Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Секретарь Совбеза Армении совершит визиты в Бахрейн и Бельгию

    В регионе
    • 24 октября, 2025
    • 12:13
    Секретарь Совбеза Армении совершит визиты в Бахрейн и Бельгию

    Армянская делегация во главе с секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном 30 октября отправится в Бахрейн.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Они примут участие в работе 21-й Конференции по региональной безопасности (Манамский диалог-2025), организуемой Бахрейнским международным институтом стратегических исследований.

    Кроме того, 2-3 ноября Григорян отправится в Бельгию. В Брюсселе он примет участие в конференции, посвященной теме региональных коммуникаций.

    Армения Армен Григорян Бельгия Бахрейн
    Armen Qriqoryan Bəhreyn və Belçikaya səfər edəcək

