Секретарь Совбеза Армении совершит визиты в Бахрейн и Бельгию

Армянская делегация во главе с секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном 30 октября отправится в Бахрейн.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Они примут участие в работе 21-й Конференции по региональной безопасности (Манамский диалог-2025), организуемой Бахрейнским международным институтом стратегических исследований.

Кроме того, 2-3 ноября Григорян отправится в Бельгию. В Брюсселе он примет участие в конференции, посвященной теме региональных коммуникаций.