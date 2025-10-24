Секретарь Совбеза Армении совершит визиты в Бахрейн и Бельгию
В регионе
- 24 октября, 2025
- 12:13
Армянская делегация во главе с секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном 30 октября отправится в Бахрейн.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Они примут участие в работе 21-й Конференции по региональной безопасности (Манамский диалог-2025), организуемой Бахрейнским международным институтом стратегических исследований.
Кроме того, 2-3 ноября Григорян отправится в Бельгию. В Брюсселе он примет участие в конференции, посвященной теме региональных коммуникаций.
Последние новости
12:39
ГПС предотвратила контрабанду более 14 кг наркотиковПроисшествия
12:37
Шарль Мишель: Лидеры Азербайджана и Армении согласны с тем, что мир — правильный путь - ИНТЕРВЬЮВнешняя политика
12:35
Губернатор: Число пострадавших в Челябинской области возросло до 29 человекВ регионе
12:34
Ахмет Айдын: Турция будет развивать цифровую трансформацию вместе с АзербайджаномИКТ
12:29
ММ утвердил право на ОМС для иностранцев, отбывающих наказание в АзербайджанеМилли Меджлис
12:27
Глава "ASAN xidmət": Реформы должны соответствовать технологическим вызовам современностиИКТ
12:26
ММ утвердил новый порядок определения степени утраты профессиональной трудоспособностиМилли Меджлис
12:22
Владанка Андреева: ООН готова поддержать развитие ИИ в АзербайджанеВнешняя политика
12:17