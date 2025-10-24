İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Armen Qriqoryan Bəhreyn və Belçikaya səfər edəcək

    Region
    • 24 oktyabr, 2025
    • 12:20
    Armen Qriqoryan Bəhreyn və Belçikaya səfər edəcək

    Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti oktyabrın 30-da Bəhreynə yollanacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    Nümayəndə heyəti Bəhreyn Beynəlxalq Strateji Tədqiqatlar İnstitutunun təşkil etdiyi 21-ci Regional Təhlükəsizlik Konfransında (Manama Dialoqu-2025) iştirak edəcək.

    Bundan başqa, noyabrın 2-3-də A.Qriqoryan Belçikaya gedəcək. O, Brüsseldə regional kommunikasiyalar mövzusuna həsr olunmuş konfransda iştirak edəcək.

    Ermənistan Təhlükəsizlik Şurası Bəhreyn Belçika
