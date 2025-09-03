Секретарь Совбеза Армении посетит Францию
- 03 сентября, 2025
- 12:41
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 4 сентября совершит рабочий визит в Париж.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе поездки запланированы рабочие встречи.
Другие детали визита не разглашаются.
