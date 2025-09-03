    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    В регионе
    • 03 сентября, 2025
    • 12:41
    Секретарь Совбеза Армении посетит Францию

    Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 4 сентября совершит рабочий визит в Париж.  

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    В ходе поездки запланированы рабочие встречи.

    Другие детали визита не разглашаются.

    Лента новостей