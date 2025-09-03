Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Fransaya səfər edəcək
Region
- 03 sentyabr, 2025
- 12:44
Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan sentyabrın 4-də Parisə işgüzar səfər edəcək.
"Report"erməni KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Səfər çərçivəsində işgüzar görüşlər planlaşdırılır.
Səfərin digər təfərrüatları açıqlanmır.
