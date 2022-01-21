Секретарь Совбеза Армении и делегация ЕС обсудили обстановку на границе с Азербайджаном

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в пятницу встретился с советником Кабинета президента Франции Изабель Дюмон, спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, послом ЕС по вопросам "Восточного партнерства" Брисом Роквоем, главой делегации ЕС

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в пятницу встретился с советником Кабинета президента Франции Изабель Дюмон, спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, послом ЕС по вопросам "Восточного партнерства" Брисом Роквоем, главой делегации ЕС в Армении Андреу Викторин и послом Франции в Ереване Анн Луйо.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в Совбезе.

Стороны обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе, указав на необходимость скорейшего начала процесса делимитации и демаркации границы.