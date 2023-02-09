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Американский сейсмолог: Землетрясения в Турции не затронут Азербайджан

Американский сейсмолог: Землетрясения в Турции не затронут Азербайджан Землетрясение, произошедшее в Турции 6 февраля и афтершоки не окажут существенного влияния на Азербайджан
В регионе
9 февраля 2023 г. 15:24
Американский сейсмолог: Землетрясения в Турции не затронут Азербайджан

Произошедшее в Турции землетрясение и афтершоки cкорее всего не затронут Азербайджан.

Об этом Report заявил профессор инженерной сейсмологии Калифорнийского технологического института Томас Хитон.

По его словам, было бы очень необычно сейчас наблюдать такую же сейсмоактивность в Азербайджане, так как страна находится достаточно далеко от эпицентра землетрясения 6 февраля.

Профессор отметил, что недавнее землетрясение в Турции невозможно было предсказать: "Это землетрясение нельзя было предсказать, хотя я знаю, что найдутся люди, которые будут утверждать, что они знали, что "что-то должно было произойти".

По словам Хитона, эти землетрясения произошли в системе Анатолийского разлома, на границе разлома плит.

"Землетрясения происходят кластерами. Примерно за 5% землетрясений следует более крупное", - добавил Т. Хитон.

По его словам, хотя вероятность того, что крупнейшее землетрясение в этом регионе уже произошло, велика, все же возможность еще одного сильного землетрясения исключать нельзя.

"Частота повторных толчков сильно варьируется, но их средняя частота уменьшается. Так, на второй неделе повторных толчков обычно в 1/2 раза меньше, чем в первую неделю. Подземные толчки могут продолжаться годами", - добавил сейсмолог.

В связи с этим профессор отметил важность изучения методов строительства зданий, которые выдерживают достаточно сильные толчки.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Стихийное бедствие затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур в память о погибших.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ seysmoloqu: “Türkiyədə baş verən zəlzələlər Azərbaycana təsir etməyəcək”
Версия на английском языке US seismologist: Earthquakes in Turkiye won’t affect Azerbaijan

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