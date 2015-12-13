​Сегодня в Тбилиси прибудет первый поезд из Китая в обход России

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Первый транзитный поезд из Китая, направляющийся в Турцию в обход России по новому «Шелковому пути», прибудет сегодня в Тбилиси.

Как передает Report, об этом сообщает администрация правительства Грузии.

В сообщении отмечается, что 13 декабря в Тбилиси приедет первый поезд, отбывший с территории порта Ляньюньган. С прибытием поезда официально откроется «Шелковая железная дорога».

В торжественной церемонии примет участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава правительства встретит поезд вместе с генеральным директором «Грузинской железной дороги» и послом Китая.

Поезд пересек Китай, Казахстан, Азербайджан, и через Грузию отправится в Турцию.

«Это первый транзитный груз и реально осуществленный проект «Шелкового пути». В будущем транзитный поезд в кратчайшее время свяжет Азию и Европу. Груз, отправленный из крайней восточной части Китая, порта Ляньюньган, прибудет в Стамбул, максимум за 14-15 дней, в то время, как судну требуется 40-45 дней.