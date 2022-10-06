Сегодня в Праге состоится встреча между Эрдоганом и Пашиняном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится в четверг в Праге на полях саммита Европейского политического сообщества с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудит с ним перспективы нормализации отношений между двумя странами. Это будет их п

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится в четверг в Праге на полях саммита Европейского политического сообщества с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудит с ним перспективы нормализации отношений между двумя странами. Это будет их первая очная встреча.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах Анкары.

"Очные встречи всегда являются более продуктивными, чем телефонные разговоры. Это в полной мере относится к предстоящим переговорам между президентом Турции и премьером Армении. В Праге может быть достигнут прогресс как в вопросе нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, так и в подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - сказал источник.

Газета Sabah со ссылкой на свои источники ранее сообщила, что Эрдоган намерен предложить Пашиняну проведение встреч спецпредставителей двух стран по вопросам урегулирования поочередно в Турции и Армении, а не на территории третьих стран. Кроме того, как отмечалось, он выступит с предложениями по снижению напряженности в регионе и скорейшему подписанию между Арменией и Азербайджаном мирного договора.