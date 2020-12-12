Сегодня в Ереване пройдет очередная акция против Пашиняна

"По приказу предателя Никола Пашиняна несколько сотен наших друзей были доставлены в отделения полиции. Он пытается ослабить нашу борьбу, но у него этого не получится сделать, потому что мы непоколебимы и обязательно победим".

"По приказу предателя Никола Пашиняна несколько сотен наших друзей были доставлены в отделения полиции. Он пытается ослабить нашу борьбу, но у него этого не получится сделать, потому что мы непоколебимы и обязательно победим".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом во время акции протеста на площади Франции в Ереване заявил лидер партии "Родина" Артур Ванецян.

По его словам, представитель АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян и другие их друзья находятся в отделении полиции.

Ванецян также призвал людей, наблюдающих за их действиями по телевизору либо по телефону, выйти на улицы и присоединиться к ним.

Он добавил, что с завтрашнего дня (сегодня - ред.) они продолжат свои акции протеста и ни в коем случае не остановятся.