​Сегодня состоится решающая встреча по вопросу формирования коалиционного правительства в Турции

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Сегодня состоится встреча между председателем имеющей большинство мест в Великом национальном собрании Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Ахмедом Давудоглу и председателем получившей 80 мест в парламенте Партии национального движения (ПНД) Довлетом Бахчалы относительно формирования коалиционного правительства.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, встреча начнется в 16.00 по бакинскому времени.

Лидеры партии встретятся в здании Великого национального собрания Турции. Вчера в официальной резиденции премьер-министра прошли переговоры делегаций ПСР и ПНД.

Напомним, что состоявшаяся 10 августа последняя встреча относительно формирования коалиционного правительства между Ахмедом Давудоглу и лидером Республиканской народной партии (РНП) Камалом окончилась неудачей.

Отметим, что 23 августа истекает срок формирования коалиционного правительства. Сегодняшняя встреча призвана также решить судьбу нынешнего парламента.