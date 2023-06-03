Сегодня состоится инаугурация Эрдогана

Сегодня переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принесет присягу.

Сегодня переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принесет присягу.

Как сообщает Report, церемония состоится в Великом Национальном Собрании Турции в 14:00 по местному времени.

Ожидается, что в мероприятии примут участие многие мировые лидеры, в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие главы государств и правительств.

Далее Эрдоган посетит мавзолей Ататюрка (Аныткабир), после чего состоится церемония его инаугурации.

Ранее в Центральной избирательной комиссии Турции подвели окончательные итоги второго тура выборов президента республики. Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер заявил, что согласно окончательным результатам второго тура голосования на выборах главы государства, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов или 27 млн 834 тыс. 589 бюллетеней, а Кемаль Кылычдароглу - 47,82% и 25 млн 504 тыс. 704 бюллетеня).