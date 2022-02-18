О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сегодня Путин проведет в Кремле переговоры с Лукашенко

Сегодня Путин проведет в Кремле переговоры с Лукашенко Президент России Владимир Путин проведет первую в этом году встречу с коллегой из Беларуси Александром Лукашенко. Переговоры глав государств состоятся в Кремле.
В регионе
18 февраля 2022 г. 01:28
Сегодня Путин проведет в Кремле переговоры с Лукашенко

Президент России Владимир Путин проведет первую в этом году встречу с коллегой из Беларуси Александром Лукашенко. Переговоры глав государств состоятся в Кремле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, для Путина эта беседа станет продолжением целого ряда очных международных контактов. Так, только на этой неделе он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Бразилии Жаиром Болсонару. До этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.

Среди наиболее острых тем, которые звучат на переговорах в последнее время, - безопасность в Европе и ситуация вокруг Украины. При этом затрагиваются и другие вопросы, связанные в том числе с разноплановым двусторонним сотрудничеством. Ожидается, что все эти темы будут и в повестке переговоров Путина с Лукашенко в пятницу.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
11 февраля 2022 г. 12:41
Землетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
ФотоЗемлетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
14 февраля 2022 г. 04:50
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
11 февраля 2022 г. 12:11
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
Рамиз Мехтиев подал в отставку
Рамиз Мехтиев подал в отставку
14 февраля 2022 г. 19:46
В Грузии произошло сильное землетрясение
В Грузии произошло сильное землетрясение
13 февраля 2022 г. 22:38
На праздник Новруз автобусные рейсы из Баку в Шушу будут курсировать ежедневно
На праздник Новруз автобусные рейсы из Баку в Шушу будут курсировать ежедневно
11 февраля 2022 г. 11:45
Рамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
ВидеоРамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
15 февраля 2022 г. 20:17
Пекин-2022: Французская лыжница получила серьезную травму
Пекин-2022: Французская лыжница получила серьезную травму
15 февраля 2022 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi