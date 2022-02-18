Сегодня Путин проведет в Кремле переговоры с Лукашенко

Президент России Владимир Путин проведет первую в этом году встречу с коллегой из Беларуси Александром Лукашенко. Переговоры глав государств состоятся в Кремле.

Президент России Владимир Путин проведет первую в этом году встречу с коллегой из Беларуси Александром Лукашенко. Переговоры глав государств состоятся в Кремле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, для Путина эта беседа станет продолжением целого ряда очных международных контактов. Так, только на этой неделе он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Бразилии Жаиром Болсонару. До этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.

Среди наиболее острых тем, которые звучат на переговорах в последнее время, - безопасность в Европе и ситуация вокруг Украины. При этом затрагиваются и другие вопросы, связанные в том числе с разноплановым двусторонним сотрудничеством. Ожидается, что все эти темы будут и в повестке переговоров Путина с Лукашенко в пятницу.