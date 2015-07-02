​Сегодня президент Туркменистана прибудет в Грузию

Баку. 2 Июля. REPORT.AZ/ Сегодня с государственным визитом в Грузию прибудет президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.
Как передает Report, в резиденции президента Грузии пройдет встреча лидеров двух стран как с глазу на глаз, так и в расширенном составе.
После этого состоится церемония подписания совместных документов.
Георгий Маргвелашвили и Гурбангулы Бердымухаммедов также сделают совместное заявление для СМИ.
В рамках государственного визита президент Туркменистана встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и председателем парламента страны Давидом Усупашвили.
Во второй день визита состоится церемония присвоения Гурбангулы Бердымухаммедову звания почетного академика.
Президент Туркменистана и государственная делегация покинут Грузию 3 июля.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook