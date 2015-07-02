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    ​Сегодня президент Туркменистана прибудет в Грузию

    В рамках визита состоится церемония подписания совместных документов

    Баку. 2 Июля. REPORT.AZ/ Сегодня с государственным визитом в Грузию прибудет президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

    Как передает Report, в резиденции президента Грузии пройдет встреча лидеров двух стран как с глазу на глаз, так и в расширенном составе.

    После этого состоится церемония подписания совместных документов.

    Георгий Маргвелашвили и Гурбангулы Бердымухаммедов также сделают совместное заявление для СМИ.

    В рамках государственного визита президент Туркменистана встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и председателем парламента страны Давидом Усупашвили.

    Во второй день визита состоится церемония присвоения Гурбангулы Бердымухаммедову звания почетного академика.

    Президент Туркменистана и государственная делегация покинут Грузию 3 июля. 

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