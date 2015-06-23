Сегодня новоизбранные депутаты Турции принесут присягу

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сегодня состоится первое заседание 25-го созыва Великого национального собрания Турции.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Согласно информации, 550 депутатов в отдельности принесут присягу. До избрания нового председателя в парламенте будет председательствовать Дениз Байкал.

После присяги состоятся выборы нового председателя.

Отметим, что на пост председателя Великого национального собрания Турции претендуют Наби Авджи из Партии справедливости и развития, Дениз Байкал из партии Республиканской народной партии и советник партии Халик Коч, Екмеледдин Ихсаноглу из партии националистического движения и Мурад Башасгиоглу, Мирмехмет Фырат из Демократической партии народов.

За кандидата на председательство должны проголосовать 2/3 всех депутатов. Если кандидат в этих турах не наберет достаточное количество голосов, то в третьем туре будет избран кандидат, набравший больше половины голосов. Если и в этом туре председатель не будет избран,то в 4-м туре на пост председателя будет избран кандидат, набравший больше всего голосов.