Себастьян Лекорню: У Франции в Армении будет постоянный военный советник

У Франции в Армении будет постоянный военный советник.

У Франции в Армении будет постоянный военный советник.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в ходе совместной с армянским коллегой Суреном Папикяном в Ереване.

Он также отметил, что Франция намерена содействовать Армении в рамках программ, связанных с воздушной обороной. Франция при необходимости поставит Армении помимо всего прочего и системы ПВО малой, средней и большой дальности.

Лекорню сообщил, что Франция передала приборы ночного видения, готовится также отправка бронемашин "Бастион".

"Никто не может критиковать Францию за оборонное сотрудничество с Арменией", - отметил он.