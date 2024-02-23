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Себастьян Лекорню: У Франции в Армении будет постоянный военный советник

Себастьян Лекорню: У Франции в Армении будет постоянный военный советник У Франции в Армении будет постоянный военный советник.
В регионе
23 февраля 2024 г. 11:45
Себастьян Лекорню: У Франции в Армении будет постоянный военный советник

У Франции в Армении будет постоянный военный советник.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в ходе совместной с армянским коллегой Суреном Папикяном в Ереване.

Он также отметил, что Франция намерена содействовать Армении в рамках программ, связанных с воздушной обороной. Франция при необходимости поставит Армении помимо всего прочего и системы ПВО малой, средней и большой дальности.

Лекорню сообщил, что Франция передала приборы ночного видения, готовится также отправка бронемашин "Бастион".

"Никто не может критиковать Францию за оборонное сотрудничество с Арменией", - отметил он.

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Версия на английском языке France to appoint permanent military adviser in Armenia
Версия на азербайджанском языке Fransanın Ermənistanda daimi hərbi məsləhətçisi olacaq

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