СБУ: Задержан глава Антитеррористического центра за сотрудничество с Россией

Служба безопасности Украины задержала руководителя Антитеррористического центра полковника Дмитрия Козюру за сотрудничество с российскими спецслужбами. Его задерживал лично председатель СБУ Василий Малюк.

Служба безопасности Украины задержала руководителя Антитеррористического центра полковника Дмитрия Козюру за сотрудничество с российскими спецслужбами. Его задерживал лично председатель СБУ Василий Малюк.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Для того, чтобы задержать агента была проведена беспрецедентная по своему уровню спецоперация с привлечением сложного комплекса гласных и негласных мероприятий.

"Предатель уже длительное время находился в разработке сотрудников внутренней безопасности СБУ. Мы фактически окружили его со всех сторон, круглосуточно контролировали каждый его шаг - контакты, общение, переписки, буквально "жили" в его телефоне, он постоянно находился под аудио- и видеонаблюдением", - сказали в СБУ.

По словам Малюка, он лично контролировал дело, а о разработке и реализации спецоперации докладывалось напрямую президенту Владимиру Зеленскому.