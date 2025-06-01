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СБ Украины ударила по четырем военным аэродромам РФ

СБ Украины ударила по четырем военным аэродромам РФ Украинские дроны атаковали российские военные аэродромы в рамках спецоперации "Паучина" Службы безопасности по уничтожению российской бомбардировочной авиации.
В регионе
1 июня 2025 г. 16:07
СБ Украины ударила по четырем военным аэродромам РФ

Украинские дроны атаковали российские военные аэродромы в рамках спецоперации по уничтожению российской бомбардировочной авиации "Паутина", проведенной Службой безопасности Украины (СБУ).

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, были уничтожены более 40 самолетов, в том числе А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

По данным СБУ, атаки были осуществлены на аэродром "Оленья" в Мурманской области, "Белая" в Иркутской области РФ и другие.

Согласно оценкам, потери российской авиации могут составить более 2 млрд долларов.

"Интерфакс-Украина" отмечает, что сейчас самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". "Благодаря Малюку (глава СБУ Василий Малюк - ред.) в РФ теперь поняли истинное значение слова "демилитаризация", - сказал собеседник агентства.

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