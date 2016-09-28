Служба безопасности Украины и НАТО подписали соглашение по охране секретной информации

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Служба безопасности Украины (СБУ) подписала с НАТО соглашение по охране информации с ограниченным доступом.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе СБУ.

"В рамках визита на Украину делегации НАТО во главе с директором офиса безопасности альянса Тоддом Брауном состоялось подписание международного соглашения - административных договоренностей по охране информации с ограниченным доступом", - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, соглашение детализирует процедуры взаимной охраны информации с ограниченным доступом и приблизит украинскую сторону к стандартам альянса.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих Вооруженных сил с силами стран-членов НАТО. В декабре 2015 года во время визита в Брюссель президента Петра Порошенко была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству".