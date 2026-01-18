Самвел Карапетян переведен из СИЗО под домашний арест
Российский бизнесмен Самвел Карапетян вернулся из следственного изолятора Службы национальной безопасности под домашний арест.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, десятки граждан собрались, чтобы встретить предпринимателя у его особняка в Ереване.
Напомним, что С.Карапетян был арестован судом Армении за призывы к свержению власти в республике и финансовые махинации.
17 января Антикоррупционный апелляционный суд в Армении постановил вернуть бизнесмена под домашний арест, применив залог и подписку о невыезде. Он также снял с него ограничения на публичные выступления. Движение "Мер джевов" ("По-нашему") 17 января заявило, что Карапетян на следующей неделе выступит с важным политическим заявлением.
