    Самвел Карапетян переведен из СИЗО под домашний арест

    В регионе
    • 18 января, 2026
    • 13:11
    Российский бизнесмен Самвел Карапетян вернулся из следственного изолятора Службы национальной безопасности под домашний арест.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, десятки граждан собрались, чтобы встретить предпринимателя у его особняка в Ереване.

    Напомним, что С.Карапетян был арестован судом Армении за призывы к свержению власти в республике и финансовые махинации.

    17 января Антикоррупционный апелляционный суд в Армении постановил вернуть бизнесмена под домашний арест, применив залог и подписку о невыезде. Он также снял с него ограничения на публичные выступления. Движение "Мер джевов" ("По-нашему") 17 января заявило, что Карапетян на следующей неделе выступит с важным политическим заявлением.

