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Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска

Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска Самолет Airbus 321A авиакомпании "Сибирь", прибывший в четверг утром из Москвы в Норильск (Красноярский край), выкатился за взлетно-посадочную полосу при развороте после посадки в аэропорту.
В регионе
2 января 2025 г. 09:32
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска

Самолет Airbus 321A авиакомпании "Сибирь", прибывший в четверг утром из Москвы в Норильск (Красноярский край), выкатился за взлетно-посадочную полосу при развороте после посадки в аэропорту.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня около 08:00 в международном аэропорту Норильск им. Н.Н. Урванцева после завершения посадки воздушного судна Airbus 321A авиакомпании "Сибирь", выполнявшего рейс из Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, на борту самолета находились 79 пассажиров, воздушное судно временно отстранено от полетов.

Для выполнения обратного рейса в Москву выделен резервный борт, вылет запланирован на 15:30.

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Версия на английском языке Plane skids off runway in Russia's Norilsk

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