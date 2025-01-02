Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска

Самолет Airbus 321A авиакомпании "Сибирь", прибывший в четверг утром из Москвы в Норильск (Красноярский край), выкатился за взлетно-посадочную полосу при развороте после посадки в аэропорту.

Самолет Airbus 321A авиакомпании "Сибирь", прибывший в четверг утром из Москвы в Норильск (Красноярский край), выкатился за взлетно-посадочную полосу при развороте после посадки в аэропорту.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня около 08:00 в международном аэропорту Норильск им. Н.Н. Урванцева после завершения посадки воздушного судна Airbus 321A авиакомпании "Сибирь", выполнявшего рейс из Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, на борту самолета находились 79 пассажиров, воздушное судно временно отстранено от полетов.

Для выполнения обратного рейса в Москву выделен резервный борт, вылет запланирован на 15:30.