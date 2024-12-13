Самолет вернулся в Пулково из-за незакрытого люка

Самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") после вылета из Петербурга в Москву вынужденно вернулся в аэропорт отправления из-за незакрытого наземным персоналом люка.

Самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") после вылета из Петербурга в Москву вынужденно вернулся в аэропорт отправления из-за незакрытого наземным персоналом люка.

Как передает Report, об этом рассказал ТАСС источник.

Ранее сообщалось, что самолет рейса FV6127 Санкт-Петербург - Москва вынужденно вернулся в аэропорт вылета по технической причине.

"Причиной инцидента стал незакрытый наземным персоналом люк. В ходе предполетного осмотра экипаж не заметил этого, что привело к негерметичности самолета во время полета", - сказал он.

Ранее в пресс-службе авиакомпании сообщили, посадка самолета совершена в 08:22. Аварийная ситуация в аэропорту не объявлялась.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту данной ситуации в части исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Резервным бортом из Пулково должны вылететь 84 человека, сообщили в пресс-службе ведомства.