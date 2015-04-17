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    ​Самолет, следующий рейсом Стамбул-Базель, был вынужден вернуться в Турцию

    Воздушный лайнер завернул обратно с воздушного пространства Болгарии

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ После сообщений о закладке бомбы в принадлежащий "Турецким авиалиниям" пассажирский самолет, лайнеру пришлось вернуться в аэропорт.

    Как сообщает Report, информацию распространил "Turktime".

    Согласно информации, самолет следовал рейсом Стамбул-Базель. В информации отмечается, что после информации о закладке бомбы в самолет лайнеру пришлось вернуться с воздушного пространства Болгарии в стамбульский Международный аэропорт имени Ататюрка.  

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