Самолет Москва-Пхукет совершил аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя

Пассажирский самолет Red Wings, летевший из Москвы в Пхукет, совершил аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, пожар потушили еще до посадки.

По данным Flight Radar, самолет вылетел из Домодедово в 21:19 (22:19 по бакинскому времени) и все это время кружил над югом Подмосковья. В авиационных службах сообщил, что самолет находился в зоне ожидания и вырабатывал топливо.

По предварительной информации, на борту находится более 400 человек (412 пассажиров и 13 членов экипажа - ред.). Он готовился к посадке в 22:38 мск (23:38 по бакинскому времени) в Домодедово. Несмотря на инцидент, аэропорт продолжает работать в штатном режиме.