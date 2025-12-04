Самолет Москва-Пхукет совершил аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя
- 04 декабря, 2025
- 00:05
Пассажирский самолет Red Wings, летевший из Москвы в Пхукет, совершил аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, пожар потушили еще до посадки.
По данным Flight Radar, самолет вылетел из Домодедово в 21:19 (22:19 по бакинскому времени) и все это время кружил над югом Подмосковья. В авиационных службах сообщил, что самолет находился в зоне ожидания и вырабатывал топливо.
По предварительной информации, на борту находится более 400 человек (412 пассажиров и 13 членов экипажа - ред.). Он готовился к посадке в 22:38 мск (23:38 по бакинскому времени) в Домодедово. Несмотря на инцидент, аэропорт продолжает работать в штатном режиме.
