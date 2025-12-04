Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Самолет Москва-Пхукет совершил аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя

    В регионе
    • 04 декабря, 2025
    • 00:05
    Самолет Москва-Пхукет совершил аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя

    Пассажирский самолет Red Wings, летевший из Москвы в Пхукет, совершил аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, пожар потушили еще до посадки.

    По данным Flight Radar, самолет вылетел из Домодедово в 21:19 (22:19 по бакинскому времени) и все это время кружил над югом Подмосковья. В авиационных службах сообщил, что самолет находился в зоне ожидания и вырабатывал топливо.

    По предварительной информации, на борту находится более 400 человек (412 пассажиров и 13 членов экипажа - ред.). Он готовился к посадке в 22:38 мск (23:38 по бакинскому времени) в Домодедово. Несмотря на инцидент, аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

    Москва-Пхукет самолет аварийная посадка
    Elvis

    Последние новости

    00:05

    Самолет Москва-Пхукет совершил аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя

    В регионе
    23:57

    Мерц: ФРГ инвестирует €35 млрд в создание архитектуры космической безопасности

    Другие страны
    23:40

    Зеленский: Украина готовит новые встречи в США

    Другие страны
    23:32

    Глава МИД Грузии и генсек ОБСЕ обсудили региональную безопасность

    В регионе
    23:13
    Видео

    Пожар в ресторане в Баку потушен

    Происшествия
    23:02

    В Абшеронской центральной больнице погиб мужчина, упавший с высоты

    Происшествия
    22:56

    Фидан встретился с Умеровым в Брюсселе

    В регионе
    22:41

    Таяни: Италия не будет участвовать в программе PURL

    Другие страны
    22:23

    Сикорский: Альянс упразднит Совет Россия - НАТО

    Другие страны
    Лента новостей