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МЧС РФ: Состояние эвакуированных россиян оценивается как тяжелое

МЧС РФ: Состояние эвакуированных россиян оценивается как тяжелое Состояние граждан России, эвакуированных из Актау после крушения самолета в Казахстане, оценивается как тяжелое.
В регионе
26 декабря 2024 г. 09:39
МЧС РФ: Состояние эвакуированных россиян оценивается как тяжелое

Состояние граждан России, эвакуированных из Актау после крушения самолета в Казахстане, оценивается как тяжелое.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил врач анестезиолог-реаниматолог отряда "Центроспас" МЧС России Виктор Белинский.

"На борту находятся все пострадавшие, <...> состояние их тяжелое, но они транспортабельны. Им будет осуществляться вся необходимая помощь, которая требуется на борту, для успешной эвакуации в Москву", - сказал он.

Ранее сообщалось, что самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Актау в Москву, он доставит на лечение в столицу девять россиян, пострадавших в авиакатастрофе, среди них один ребенок.

09.11

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Актау в Москву, он доставит на лечение в столицу девять россиян, пострадавших в авиакатастрофе, среди них один ребенок.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Спецборт МЧС России с гражданами России, пострадавшими при крушении пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный, вылетел из аэропорта Актау. На его борту девять человек, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.

В МЧС отметили, что продолжает работу круглосуточный телефон горячей линии, открытый на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer Е-190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения. Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о жертвах авиакрушения.

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Версия на английском языке Russian Emergency Ministry aircraft evacuates nine Russians injured in plane crash from Aktau

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