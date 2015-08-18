​Самолет МЧС России вывез из Сирии 87 граждан России и других стран

Баку. 18 Августа. REPORT.AZ/ Самолет МЧС России забрал 87 граждан России и других государств, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает агентству ТАСС пресс-служба МЧС.

«В настоящее время самолет Ил-76 вылетел из Латакии в Москву», — сообщили в пресс-службе.

В МЧС пояснили, что «среди пассажиров — 54 гражданина России, 12 — Сирии, 10 — Украины, а также граждане Белоруссии и Казахстана».

Этим бортом сначала было доставлено более 20 тонн гуманитарной помощи. Это продукты питания, такие как мясные, рыбные и молочные консервы, сахар и постельные принадлежности.