 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Самолет МЧС России вывез из Сирии 87 граждан России и других стран

    В настоящее время самолет Ил-76 вылетел из Латакии в Москву

    Баку. 18 Августа. REPORT.AZ/ Самолет МЧС России забрал 87 граждан России и других государств, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщает агентству ТАСС пресс-служба МЧС.

    «В настоящее время самолет Ил-76 вылетел из Латакии в Москву», — сообщили в пресс-службе.

    В МЧС пояснили, что «среди пассажиров — 54 гражданина России, 12 — Сирии, 10 — Украины, а также граждане Белоруссии и Казахстана».

    Этим бортом сначала было доставлено более 20 тонн гуманитарной помощи. Это продукты питания, такие как мясные, рыбные и молочные консервы, сахар и постельные принадлежности.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi