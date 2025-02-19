Самолет из Красноярска благополучно сел в Норильске

Пассажирский самолет с неисправными закрылками, выполнявший рейс Красноярск-Норильск, совершил штатную посадку в аэропорту назначения.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили оперативные службы.
"Самолет совершил штатную посадку в Норильске. До этого он более часа вырабатывал топливо", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Boeing 737 из Красноярска готовится совершить аварийную посадку в Норильске по причине неисправности закрылок. Он провел в полете почти четыре часа. На борту находились 151 человек и 6 членов экипажа.
Пассажирский Boeing из Красноярска, у которого не выпускаются закрылки, готовится к посадке в Норильске.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"Пассажирский Boeing 737 из Красноярска готовится совершить аварийную посадку в Норильске по причине неисправности закрылок", - сказал источник.
В настоящее время борт вырабатывает топливо в районе Норильска.