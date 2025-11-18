Самолет Ан-38 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии
В регионе
- 18 ноября, 2025
- 10:47
В Якутии самолет Ан-38 следовавший маршруту Мирный-Полярный после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом 18 ноября сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Причиной происшествия стала техническая неисправность. После приземления воздушное судно выкатилось на левую полосу безопасности, однако затем самостоятельно вернулось на ВПП и зарулило на стоянку.
В прокуратуре уточнили, что пострадавших нет, а самолет не получил повреждений.
Последние новости
11:31
В Армении 5 человек обвиняются в даче взяток во время выборов в ВагаршапатеВ регионе
11:25
Фото
Материалы о Западном Азербайджане предложено публиковать на иностранных языкахВнешняя политика
11:18
Президент Азербайджана поздравил латвийского коллегуВнешняя политика
11:13
Ильхам Алиев поздравил Султана ОманаВнешняя политика
11:11
Эксперт: США укрепят позиции на Южном Кавказе благодаря проекту TRIPPВнешняя политика
11:04
Золото подешевело на фоне неопределенности по ставке ФРС СШАФинансы
10:58
AZAL увеличил частоту полетов по более чем 20 международным направлениямИнфраструктура
10:57
Национальный эталон времени Азербайджана признан на международном уровнеБизнес
10:53