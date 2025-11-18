Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Самолет Ан-38 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии

    В регионе
    • 18 ноября, 2025
    • 10:47
    Самолет Ан-38 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии

    В Якутии самолет Ан-38 следовавший маршруту Мирный-Полярный после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом 18 ноября сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

    Причиной происшествия стала техническая неисправность. После приземления воздушное судно выкатилось на левую полосу безопасности, однако затем самостоятельно вернулось на ВПП и зарулило на стоянку.

    В прокуратуре уточнили, что пострадавших нет, а самолет не получил повреждений.

    Якутия Ан-38 взлетно-посадочная полоса Россия

    Последние новости

    11:31

    В Армении 5 человек обвиняются в даче взяток во время выборов в Вагаршапате

    В регионе
    11:25
    Фото

    Материалы о Западном Азербайджане предложено публиковать на иностранных языках

    Внешняя политика
    11:18

    Президент Азербайджана поздравил латвийского коллегу

    Внешняя политика
    11:13

    Ильхам Алиев поздравил Султана Омана

    Внешняя политика
    11:11

    Эксперт: США укрепят позиции на Южном Кавказе благодаря проекту TRIPP

    Внешняя политика
    11:04

    Золото подешевело на фоне неопределенности по ставке ФРС США

    Финансы
    10:58

    AZAL увеличил частоту полетов по более чем 20 международным направлениям

    Инфраструктура
    10:57

    Национальный эталон времени Азербайджана признан на международном уровне

    Бизнес
    10:53

    Фархад Мамедов: Баку и Ереван - оба поддерживают двусторонний формат мирного процесса

    Внешняя политика
    Лента новостей