Самолет Ан-38 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии

В Якутии самолет Ан-38 следовавший маршруту Мирный-Полярный после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом 18 ноября сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Причиной происшествия стала техническая неисправность. После приземления воздушное судно выкатилось на левую полосу безопасности, однако затем самостоятельно вернулось на ВПП и зарулило на стоянку.

В прокуратуре уточнили, что пострадавших нет, а самолет не получил повреждений.