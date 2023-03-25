Саломе Зурабишвили: Саакашвили должны лечить в Грузии

Внимательно следит за состоянием здоровья находящегося в заключении экс-главы государства Михаила Саакашвили.

Внимательно следим за состоянием здоровья находящегося в заключении экс-главы государства Михаила Саакашвили.

Как передает Report, об этом в интервью оппозиционному грузинскому телеканалу "Пирвели ТВ" завила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Мой советник по вопросам здравоохранения почти ежедневно предоставляет информацию о состоянии здоровья Саакашвили, получаю ее также и из других источников. Я считаю, что вопрос обеспечения нормального состояния Саакашвили является вопросом репутации страны", - сказала Зурабишвили.

Она подчеркнула, что не приемлет никакого "унизительного" отношения к Саакашвили. По ее информации, медики нескольких стран готовы прибыть в Грузию для обследования и лечения его.

"Мне, как президенту страны, трудно говорить о необходимости вывоза Саакашвили на лечение заграницу, так как это фактически будет означать, что у нас реально нет государства, нет никаких медицинских возможностей. Поэтому, наверное, на месте должен быть найден выход. Это в руках властей, которые должны понять, что репутацию страны должны защищать все", - добавила глава государства.

Отвечая на вопрос, о возможном помиловании Саакашвили президентским указом, Зурабишвили подчеркнула, что это ее дискреционное право, и она не потерпит никакого давления, в том числе из-за рубежа.

"Решение президента по данному вопросу должно быть свободным. Кстати, я уважаю позицию, Саакашвили, который не обратился ко мне с просьбой о помиловании", - резюмировала она.

Экс-президент тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. Его задержали 1 октября в Тбилиси, после чего поместили в тюрьму в городе Рустави, где он объявил голодовку.