Салливан и Калын обсудили мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье встретился в Стамбуле с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины и поддержку Киева, поддержку мирных переговоров

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье встретился в Стамбуле с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины и поддержку Киева, поддержку мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, а также процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Они обсудили продолжающуюся поддержку Украины перед лицом российской агрессии, в том числе осудили попытки России незаконно присоединить украинскую территорию", - говорится в заявлении.

"Салливан выразил благодарность за усилия Турции, направленные на улучшение ситуации с продовольственной безопасностью в мире за счет помощи, направленной на то, чтобы облегчить экспорт украинского зерна", - отмечается в тексте. Кроме того, помощник американского президента выразил турецкой стороне благодарность за дипломатическую работу по освобождению "двух американских граждан, содержавшихся в России".

"Они также обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе поддержку мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, важность диалога и дипломатии для разрешения любых разногласий в Восточном Средиземноморье, а также прогресс Финляндии и Швеции на пути вступления в НАТО", - говорится в сообщении.