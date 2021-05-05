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Сахиба Гафарова: Азербайджан и Грузия всегда поддерживали друг друга

Сахиба Гафарова: Азербайджан и Грузия всегда поддерживали друг друга Находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.
В регионе
5 мая 2021 г. 19:09
Сахиба Гафарова: Азербайджан и Грузия всегда поддерживали друг друга
Сахиба Гафарова

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече обсуждались грузино-азербайджанское партнерство и значимость региональных проектов.

С.Гафарова отметила, что Азербайджан и Грузия - это не только соседи, но и страны, которых связывает многовековая дружба: "Мы всегда поддерживали друг друга".

Председатель парламента отметила, что Азербайджан и Грузия являются стратегическими партнерами и союзниками и играют важную роль в энергетической и транспортной безопасности Европы.

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Версия на английском языке Sahiba Gafarova: Azerbaijan, Georgia always supported each other
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: “Azərbaycan və Gürcüstan hər zaman bir-birini dəstəkləyib”

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