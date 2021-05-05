Сахиба Гафарова: Азербайджан и Грузия всегда поддерживали друг друга

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече обсуждались грузино-азербайджанское партнерство и значимость региональных проектов.

С.Гафарова отметила, что Азербайджан и Грузия - это не только соседи, но и страны, которых связывает многовековая дружба: "Мы всегда поддерживали друг друга".

Председатель парламента отметила, что Азербайджан и Грузия являются стратегическими партнерами и союзниками и играют важную роль в энергетической и транспортной безопасности Европы.