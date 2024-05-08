Армения прекращает участие в финансировании деятельности ОДКБ

Армения прекращает участие в финансировании деятельности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Армения прекращает участие в финансировании деятельности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Ереван в то же время не возражает против принятия в ограниченном формате решения о бюджете структуры, принятого 23 ноября 2023 года.

Республика Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ- 2024" и предусмотренного этим участия в финансировании деятельности организации, в то же время не возражая против принятия данного решения в ограниченном составе.