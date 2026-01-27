Саар: Израиль намерен расширять экономическое сотрудничество с Казахстаном

Израиль намерен расширять сотрудничество с Казахстаном в сфере экономики.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в Астане по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым.

"Мы намерены инвестировать и делиться нашим опытом с Казахстаном", - сказал министр.

Он отметил, что в Казахстан прибыла экономическая делегация Израиля, в состав которую входят более 30 представителей организаций, представляющих различные области, такие как кибербезопасность, здравоохранение, сельское хозяйство и другие.

"Мы стремимся углублять сотрудничество в сфере водных ресурсов, инноваций и продовольственной безопасности. Мы хотим работать вместе над развитием Авраамовских соглашений - в экономических инвестициях, межрелигиозном диалоге и других направлениях", - сказал Саар.