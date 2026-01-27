Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Саар: Израиль намерен расширять экономическое сотрудничество с Казахстаном

    В регионе
    • 27 января, 2026
    • 11:22
    Саар: Израиль намерен расширять экономическое сотрудничество с Казахстаном

    Израиль намерен расширять сотрудничество с Казахстаном в сфере экономики.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в Астане по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым.

    "Мы намерены инвестировать и делиться нашим опытом с Казахстаном", - сказал министр.

    Он отметил, что в Казахстан прибыла экономическая делегация Израиля, в состав которую входят более 30 представителей организаций, представляющих различные области, такие как кибербезопасность, здравоохранение, сельское хозяйство и другие.

    "Мы стремимся углублять сотрудничество в сфере водных ресурсов, инноваций и продовольственной безопасности. Мы хотим работать вместе над развитием Авраамовских соглашений - в экономических инвестициях, межрелигиозном диалоге и других направлениях", - сказал Саар.

    Гидеон Саар Ермек Кошербаев Израиль Казахстан экономика инвестиции
    Gideon Saar: İsrail Qazaxıstanla iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirməyi planlaşdırır

    Последние новости

    12:28

    В Грузии задержан экс-замминистра здравоохранения

    В регионе
    12:26

    Бюро: В отелях Азербайджана качество интернет-соединения зависит от уровня заполненности объектов

    ИКТ
    12:25
    Фото

    В Сумгайыте запустили производство упаковочной тары за 20 млн манатов

    Внутренняя политика
    12:19

    Глава МИД Азербайджана совершит визит в Китай

    Внешняя политика
    12:16

    На освобожденных территориях Азербайджана трудоустроены более 8 тыс. человек

    Социальная защита
    12:13

    Во Франции одобрили проект о запрете соцсетей для детей младше 15 лет

    Другие страны
    12:10
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству зеркальных листов в Сумгайытском промпарке

    Внутренняя политика
    12:05

    Хасиль Аббасов: В банке вакансий Азербайджана имеется более 60 тыс. мест

    Социальная защита
    12:05

    ГНФАР сократил долю инструментов с рейтингом AAA в инвестпортфеле

    Финансы
    Лента новостей