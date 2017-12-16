Саакашвили заявил о необходимости договориться с Порошенко

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что необходимо договориться с украинским лидером Петром Порошенко о том, чтобы сохранить единство Украины.

Как передает Report, его слова цитирует NewsOne.

«Мы все должны сохранять одну сторону и об этом говорить, в том числе и с ним. Но при этом мы должны договориться не растаскивать страну», — заявил Саакашвили.

Он также подчеркнул, что не обвиняет Порошенко в «пособничестве врагу».