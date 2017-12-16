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    Саакашвили заявил о необходимости договориться с Порошенко

    Мы должны договориться не растаскивать страну

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что необходимо договориться с украинским лидером Петром Порошенко о том, чтобы сохранить единство Украины.

    Как передает Report, его слова цитирует NewsOne.

    «Мы все должны сохранять одну сторону и об этом говорить, в том числе и с ним. Но при этом мы должны договориться не растаскивать страну», — заявил Саакашвили.

    Он также подчеркнул, что не обвиняет Порошенко в «пособничестве врагу».

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