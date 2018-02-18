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    Саакашвили заявил, что намерен вернуться к власти в Грузии законным путем

    В отношении Саакашвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в данный момент находящийся на Украине, объявил о намерении вернуться на родину со своими соратниками и победить на парламентских выборах.

    Как передает Report, этим заявлением он опроверг мнение своих оппонентов о стремлении совершить в Грузии государственный переворот.

    «Мы вернемся к власти путем выборов», - заявил Саакашвили.

    По его словам, «то, что происходит сегодня в Грузии, — это катастрофа». «Нынешние власти довели страну до нищеты», - отметил бывший президент.

    Он также добавил, что будущее Грузии во многом зависит от того, что произойдет на Украине, передает «Интерфакс».

    Напомним, в Грузии в отношении Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел.

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