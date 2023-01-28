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Саакашвили: Происходящее с ним - это ясный "месседж" Владимиру Зеленскому

Саакашвили: Происходящее с ним - это ясный "месседж" Владимиру Зеленскому Правительство Грузии является для России полезным инструментом для обхода международных санкций.
В регионе
28 января 2023 г. 07:37
Саакашвили: Происходящее с ним - это ясный месседж Владимиру Зеленскому

Правительство Грузии является для России полезным инструментом для обхода международных санкций.

Как передает Report, об этом в интервью немецкому изданию Spiegel заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, президент России Владимир Путин, его предшественник Дмитрий Медведев и министр иностранных дел РФ распорядились не только уничтожить его физически, но и арестовать и судить в Грузии.

"Кроме России, ни одна другая страна в мире не признала обвинения или приговоры против меня. Я хотел вернуться в Грузию, но время было плохое - незадолго до начала войны России против Украины. Не исключено, что люди, планировавшие мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были внедренными российскими агентами…

По правде говоря, страна, в которой я родился, давно уже стала тайным союзником Путина", - говорит Саакашвили.

Экс-президент отмечает, что происходящее с ним - это ясный "месседж" президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Он (Зеленский – ред.) отказался покинуть страну в начале агрессивной войны России, как и я, когда российские военные вторглись в Грузию в 2008 году... Нас в Грузии тогда наказали за наши успешные реформы, точно так же, как сейчас Зеленский платит цену за свою антиолигархическую политику. За политику, быть частью которой для меня было честью", - отметил Саакашвили.

Говоря о планах на будущее, он сказал, что если он выживет, то свое будущее видит лишь в Украине.

"Я уже сыграл свою роль в истории этой страны, и мне невероятно повезло, что у меня есть возможность работать с Зеленским, которого я вижу лидером свободного мира. Наоборот, очень жалко видеть, как Грузия превращается в тайного союзника Кремля в этой войне", - подчеркнул Саакашвили.

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Версия на азербайджанском языке Saakaşvili: “Başıma gələnlər Zelenski üçün açıq “mesaj”dır”

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