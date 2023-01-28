Саакашвили: Происходящее с ним - это ясный "месседж" Владимиру Зеленскому

Правительство Грузии является для России полезным инструментом для обхода международных санкций.

Правительство Грузии является для России полезным инструментом для обхода международных санкций.

Как передает Report, об этом в интервью немецкому изданию Spiegel заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, президент России Владимир Путин, его предшественник Дмитрий Медведев и министр иностранных дел РФ распорядились не только уничтожить его физически, но и арестовать и судить в Грузии.

"Кроме России, ни одна другая страна в мире не признала обвинения или приговоры против меня. Я хотел вернуться в Грузию, но время было плохое - незадолго до начала войны России против Украины. Не исключено, что люди, планировавшие мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были внедренными российскими агентами…

По правде говоря, страна, в которой я родился, давно уже стала тайным союзником Путина", - говорит Саакашвили.

Экс-президент отмечает, что происходящее с ним - это ясный "месседж" президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Он (Зеленский – ред.) отказался покинуть страну в начале агрессивной войны России, как и я, когда российские военные вторглись в Грузию в 2008 году... Нас в Грузии тогда наказали за наши успешные реформы, точно так же, как сейчас Зеленский платит цену за свою антиолигархическую политику. За политику, быть частью которой для меня было честью", - отметил Саакашвили.

Говоря о планах на будущее, он сказал, что если он выживет, то свое будущее видит лишь в Украине.

"Я уже сыграл свою роль в истории этой страны, и мне невероятно повезло, что у меня есть возможность работать с Зеленским, которого я вижу лидером свободного мира. Наоборот, очень жалко видеть, как Грузия превращается в тайного союзника Кремля в этой войне", - подчеркнул Саакашвили.