​Саакашвили призвал власти Грузии уйти в отставку

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Михаил Саакашвили посоветовал властям Грузии уйти в отставку, так, как он сделал в 2007 году после закрытия телекомпании "Имеди".

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил экс-президент Грузии, а ныне губернатор Одесской области Украины в связи с процессами вокруг телекомпании "Рустави-2".

"Тяжелые дни стоят в Грузии, пытаются вновь загнать нас в болото, откуда вылезли, но никакие попытки не смогут убить в нации любовь к свободе слова. Мы преодолеем все препятствия. "Рустави-2" будет свободной, и Грузия будет свободной. Мы должны помнить, что пришедшие ложью, основанные на зле силы слабы, и особенно в этот момент. Поэтому, не стоит их бояться, у них нет ничего на руках, чтобы вас напугать. Я верю в мудрость грузинского общества, в том числе в патриотизм нашей молодежи и их любовь к свободе. Всякая попытка ограничить свободное слово заранее обречена.

"Рустави-2" - это символ свободного слова, это символ грузинской государственности. Конечно, мы хотим иметь будущее и это будущее никакая внутренняя или внешняя сила не отнимет. Уверен, победа останется за свободой и Грузией", - сказал М.Саакашвили.

Отметим, что в последние дни идет судебный процесс в связи с закрытием телеканала "Рустави-2". Общественность страны проводит акции протеста против его закрытия.