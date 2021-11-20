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Саакашвили прекратил голодовку

Саакашвили прекратил голодовку Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили завершил голодовку, которая длилась 50 дней.
В регионе
20 ноября 2021 г. 18:42
Саакашвили прекратил голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили завершил голодовку, которая длилась 50 дней.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, на лечащего врача политика Николоза Кипшидзе.

Уточняется, что реабилитацию бывший грузинский глава пройдет под присмотром коллегии врачей.

Ранее сообщалось, что Саакашвили доставили на реанимобиле в Горийский военный госпиталь на востоке страны - там политик пройдет лечение после продолжительной голодовки. Во время транспортировки Саакашвили сопровождали личный врач Николоз Кипшидзе и медики тюремной больницы, рядом также была мать политика Гиули Аласания.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.

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Версия на азербайджанском языке Saakaşvili aclıq aksiyasını dayandırıb

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