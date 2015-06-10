Саакашвили не собирается делать карьеру в украинской политике

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что не собирается делать карьеру в украинской политике.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом М.Саакашвили заявил журналистам на пресс-конференции.

"У меня нет политических амбиций. Я не собираюсь ни в мэры города баллотироваться, ни дальше идти в украинскую политику. Почему я согласился стать главой обладминистрации? Во-первых, я не совсем импортированный продукт. Потому что я 8 лет своей жизни провел в Украине", - заявил Саакашвили и добавил, что формировался как личность в Украине.

Он отметил, что жил в Украине с 16 лет, служил в погранвойсках, говорит на украинском языке и большинство его друзей - украинцы.