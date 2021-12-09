Саакашвили не сможет присутствовать на суде из-за здоровья

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что из-за состояния здоровья не сможет присутствовать на судебном заседании в четверг, где Тбилисский горсуд должен рассмотреть дело о незаконном пересечении границы.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что из-за состояния здоровья не сможет присутствовать на судебном заседании в четверг, где Тбилисский горсуд должен рассмотреть дело о незаконном пересечении границы.

Как передает Report, об этом написал у себя в Facebook.

"Из-за состояния здоровья завтра (сегодня - ред.) я не буду присутствовать на судебном процессе. Единственное, из-за чего я обязательно хотел прийти в суд, это поддержка тех людей, которые несколько месяцев угнетаются из-за меня. Эти люди должны быть немедленно освобождены", - отметил экс-президент.

Тбилисский городской суд в четверг продолжит рассмотрение дела о незаконном пересечении границы бывшим Саакашвили. Первое заседание состоялось 16 ноября, тогда Саакашвили не присутствовал на суде.