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    ​Саакашвили намерен вернуться в Грузию

    Экс-президент Грузии поблагодарил всех поздравивших его с днем рождения и пообещал вернуться на родину в будущем году

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен вернуться в Грузию в 2015 году.

    Как сообщает Report, об этом экс-президент написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

    Он поблагодарил всех поздравивших его с днем рождения, которое он отметил 21 декабря, и пообещал вернуться на родину в будущем году.

    "Большое спасибо всем за поздравления с днем рождения. В будущем году встретимся в Грузии", - пишет М.Саакашвили.

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