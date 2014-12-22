Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен вернуться в Грузию в 2015 году.

Как сообщает Report, об этом экс-президент написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

Он поблагодарил всех поздравивших его с днем рождения, которое он отметил 21 декабря, и пообещал вернуться на родину в будущем году.

"Большое спасибо всем за поздравления с днем рождения. В будущем году встретимся в Грузии", - пишет М.Саакашвили.