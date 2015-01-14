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    ​Президент Грузии призывает Саакашвили "не вредить государственным интересам"

    Речь идет о заявлении экс-президента в связи с участвующими в военных действиях в Сирии грузинами

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призывает своего предшественника Михаила Саакашвили "не вредить государственным интересам".

    Как передает Report, речь идет о заявлении экс-президента в связи с участвующими в военных действиях в Сирии грузинами.

    Саакашвили сказал, что в Сирии на стороне радикалов воюют "сотни грузин".

    "Многие грузинские солдаты героически служат в миссиях в Центральной Африке и Афганистане. Эта служба для нас бесценна. Вместе с этим хочу попросить экс-президента прекратить политические игры со стратегически важными для Грузии в плане безопасности темами, ибо это очень важно для нашей страны. Существует множество других тем, на которые он может обратить свое внимание так, чтобы не навредить стабильности и государственным интересам Грузии", - отметил Маргвелашвили.

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