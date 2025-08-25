С октября возобновляются прямые рейсы Тбилиси-Анкара

Прямые авиарейсы между столицами Грузии и Турции будут возобновлены с октября.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил посол Грузии в Турции Арчил Каландия.

Посол отметил, что в последние месяцы велась активная работа с турецкой стороной по этому вопросу, и проблема была решена во время официального визита президента Грузии Михаила Кавелашвили в Анкару.

"В прошлом году Грузию посетили более 1 миллиона 300 тысяч гостей из Турции. Прямые рейсы будут способствовать как активизации деловых связей, так и облегчат доступ грузинских туристов в Анкару и окрестные районы. В то же время это внесет вклад в развитие медицинского туризма", – заявил Каландия.

Возобновляемые рейсы между Тбилиси и Анкарой будут регулярными и дадут дополнительный стимул туристическому сектору.