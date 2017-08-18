Министр обороны РФ: Каспийская флотилия провела более 500 учений

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Каспийская флотилия провела более 500 учений, боевых стрельб и сборов с начала этого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Надежную защиту национальных интересов на южных рубежах России обеспечивает Каспийская флотилия", - сказал министр.

Он подчеркнул, что в 2015 году корабли флотилии первыми нанесли удар ракетами "Калибр" по позициям боевиков в Сирии на расстоянии более 1,5 тыс. км.