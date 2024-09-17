С космодрома Плесецк осуществлен пуск ракеты "Ангара" с космическими аппаратами

С космодрома Плесецк успешно осуществлен пуск ракеты "Ангара" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России.

С космодрома Плесецк успешно осуществлен пуск ракеты "Ангара" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило оборонное ведомство.

"Во вторник, 17 сентября, в 10:00 мск с государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - сказано в сообщении.