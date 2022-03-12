С. Бердымухаммедов: В случае моей победы Туркменистан продолжит политику нейтралитета

Сын действующего президента, кандидат от правящей Демократической партии Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил, что в случае его победы на президентских выборах республика сохранит нейтральный статус.

Сын действующего президента, кандидат от правящей Демократической партии Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил, что в случае его победы на президентских выборах республика сохранит нейтральный статус.

Как передает Report, об это он заявил ТАСС.

"Если мне окажут большое доверие, я, конечно, продолжу нейтральную внешнюю политику нашей страны", - сказал Бердымухаммедов.

С. Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан является миролюбивым государством, расширение дружественных, добрососедских отношений является одной из основ внешней политики. Он добавил, что еще одним приоритетом Ашхабада является укрепление партнерства с международными организациями, прежде всего ООН.

12 марта в Туркменистане проходят внеочередные президентские выборы. На пост президента республики претендуют девять кандидатов. Избирательные участки закроются в 19:00.