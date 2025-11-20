С 24 ноября в Армении начнется зимний призыв и демобилизация

С 24 ноября 2025 года по 31 января 2026 года включительно в Армении будет объявлен зимний призыв и демобилизация.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Будет объявлен зимний призыв на обязательную военную и альтернативную службу рядового состава для граждан мужского пола, которым исполняется 18 лет, а также тех, чья отсрочка от призыва на обязательную военную службу рядового состава прекращается до 31 декабря включительно.

В рамках зимнего призыва 2025 года на обязательную военную службу рядового состава будут также призваны граждане женского пола, которые до 1 октября 2025 года подали заявление о прохождении обязательной военной службы рядового состава на добровольной основе.

В рамках зимнего призыва до 31 января 2026 года включительно будут демобилизованы военнослужащие, прошедшие обязательную военную или альтернативную военную службу рядового состава в установленные законом сроки.